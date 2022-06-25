الإمارات تسجل وقوع زلزال جنوب إيران بقوة 6 درجات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، السبت، تسجيل وقوع زلزال بقوة 6 درجات جنوب إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 07:37، الموافق 25/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ،

وجاء في تغريدة للمركز الوطني للأرصاد: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالًا بقوة 6.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 07:37، الموافق 25/06/2022 بحسب التوقيت المحلي لدولة الامارات".

ويُذكر أنّ هذا الزلزال يأتي بعد نحو 10 أيام من وقوع زلزال آخر ضرب جنوب إيران وفقًا للمركز الإماراتي الذي نشر خارطة تُظهر مركز الهزة الأرضية، مفيدًا أنّ قوتها بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقعت عل عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المرصد حينها حول مدى شدة الهزة الأرضية، فإنها كانت "محسوسة في الدولة وليس له تأثير على الدولة".