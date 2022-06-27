دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقد مسؤولون عرب وإسرائيليون مباحثات مشتركة في البحرين، الاثنين، ضمن فعاليات المنبثقة عن "قمة النقب" في مارس/ آذار الماضي.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" عبر تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلة، إن فعاليات اللجنة التنسيقية في مجموعات العمل المشتركة لإسرائيل ودول السلام المنبثقة عن "قمة النقب" انطلقت في المنامة اليوم.

ويشارك في المباحثات مسؤولون رفيعو المستوى من إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة والامارات ومصر والمغرب.

انطلقت فعاليات اللجنة التنسيقية في مجموعات العمل المشتركة لإسرائيل ودول السلام المنبثقة عن "قمة النقب" في المنامة اليوم بمشاركة كبار المسؤولين من كل من #إسرائيل #البحرين #الولايات_المتحدة #الامارات #مصر #المغرب 🇮🇱🇺🇸🇧🇭🇲🇦🇦🇪🇪🇬 https://t.co/j3fXpZrviT

ومن المرتقب تواجد قادة عرب في البحرين تزامنا مع المباحثات الدائرة في المملكة.

وقال بيان رئاسي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتجه إلى البحرين، ضمن جولة خارجية تشمل سلطنة عُمان.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الثلاثاء.

قبل نحو أسبوع، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل تعمل حاليًا مع شركاء إقليميين من أجل بناء تحالف عسكري جوي تقوده الولايات المتحدة.

سيحمل التحالف العسكري الجديد اسم MEAD، أي تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، حسبما أخبر غانتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي قال إنه كان يعمل على البرنامج مع "شركائي في البنتاغون والإداراة الأمريكية"، آملا أن يأخذ البرنامج "خطوة أخرى إلى الأمام" خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.

وتأتي المشاورات الإقليمية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية في يوليو/ تموز المقبل، حيث من المتوقع أن تتصدر ملفات النفط والبرنامج النووي الإيراني والترتيبات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال في وقت سابق إن إسرائيل تتوقع أن تسفر زيارة بايدن عن خطوات تجاه تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسعودية.