رئيسي بمؤتمر مع الكاظمي: نجزم بأنه لا جدوى من استمرار الحرب في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على أن استمرار الحرب في اليمن لا جدوى منه وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الذي كان بزيارة إلى السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان رئيسي قوله في المؤتمر: "البلدان يؤكدان على تعزيز الأواصر بين دول المنطقة، ونعتقد بأن الحوار بين قادة الدول الاقليمية من شأنه أن يحل المشاكل الراهنة، مع تأكيدنا على أن التدخل الاجنبي لا يحل مشاكلنا، بل يزيد الأمور تعقيدا".

وتابع قائلا: "نحن نجزم بأنه لا جدوى في استمرار هذه الحرب التي لم تحقق سوى الالم والمعاناة لشعب اليمن"؛ مضيفا: "وقف إطلاق النار من شأنه أن يدفع باتجاه حل الأزمة اليمنية وإقامة الحوار بين اليمنيين".

من جهته أشار الكاظمي وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية إلى أن مباحثاته مع الرئيس الإيراني تمحورت حول "استقرار المنطقة، والقضايا الإقليمية المصيرية؛ وتأكيد الجانبين على وقف إطلاق النار في اليمن، ودعم مبدأ الحوار الذي يصب في إنهاء الحرب داخل هذا البلد".