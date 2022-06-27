دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير شؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول، لـCNN بالعربية، إن عدد ضحايا تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، ارتفع إلى 12 حالة وفاة.

وأوضح الشبول أن هناك 8 أردنيين بين ضحايا الحادث، والبقية من جنسيات مختلفة.

وحسب آخر إحصاء لمديرية الأمن العام، أصيب 251 آخرون في الحادث.

ونفى وزير شؤون الإعلام الأردني في تصريحاته لـCNN بالعربية، حدوث تسريب ثان.

وأظهرت لقطات مصورة لكاميرات المراقبة في ميناء العقبة، لحظة سقوط وانفجار صهريج من الغاز السام، وفقا للمشاهد التي نشرتها قناة المملكة، التي قالت إنها مادة الكلور.

في سياق متصل، قالت مديرية الأمن العام إن هناك 45 إصابة بين قوى الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، الذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.

لم توضح المديرية إذا كان عدد مصابي قوى الأمن من بين آخر الأرقام المُعلنة بالنسبة لإجمالي المصابين.

كان الجيش الأردني قرر إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية، وتحريك طائرات إخلاء طبي.

وقال وزير شؤون الإعلام لـCNN بالعربية إنه لم يتم إخلاء مصابين خارج منطقة العقبة.