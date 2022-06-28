الخارجية الأمريكية: سنعقد محادثات غير مباشرة مع إيران في قطر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ستكون هناك "محادثات غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، سيلتقي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة.

وأضاف المتحدث: "نحن ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام"، وتابع: "نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) ولكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق".

كان مصدر دبلوماسي مطلع على الزيارة صرح بأنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران بوزير الخارجية القطري في الدوحة، الاثنين، وأضاف المصدر أن المفاوض الإيراني على باقري سيلتقي مع مسؤولين قطريين في اليوم التالي، الثلاثاء.

وتأتي الزيارات رفيعة المستوى بعد أن قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي في طهران، السبت، إن فريقه سيتوسط في محادثات غير مباشرة محتملة في المستقبل بين الولايات المتحدة وإيران "في دولة خليجية".

وستركز المحادثات على "القضايا العالقة" المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لشبكة CNN خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي "يمكن التراجع عنه" بشرط التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط للتوصل إلى خطة قابلة للتطبيق لتقييد إيران، مع تلاشي الآمال في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بينما يستعد بايدن لأول رحلة له كرئيس إلى إسرائيل والسعودية الشهر المقبل.

وأخبر مالي النواب الأمريكيين الشهر الماضي بأن "لا شيء مطروح على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بما في ذلك العمل العسكري لكنه أكد أن الموقف الأمريكي هو أن "الحل الحقيقي الوحيد هنا هو الحل الدبلوماسي".