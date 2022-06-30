السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو: وطنكم يسير على الطريق الصحيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "ثورة 30 يونيو" عام 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بأنها "لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي مصر".

وقال السيسي، يوم الخميس، في كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لـهذا اليوم إن "30 يونيو/ حزيران 2013 سيبقى يوما خالدا في وجداننا جيلا بعد جيل واختار فيه المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم".

وأضاف: "واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت ومازالت تريد النيل من وطننا، تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة".

ووجه السيسي حديثه للشعب المصري قائلا: "وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر".

وأضاف: "مصر كما عبرت الصعاب على امتداد تاريخها العريق فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا".

وقال الرئيس المصري: "واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية، يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك".

وأضاف: "لم نكتف بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم بل مضينا في المسارين معا البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل فانطلقت سواعد أبناءنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة، وأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية، لا يمكن أن يضيع هدرًا فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

وقال السيسي عن الأزمتين: "لا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولًا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا، وأقول لكم بكل الصدق أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاصي والداني، ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرًا في غاية الصعوبة".