تعالوا نفكر.. ما أهمية وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران وما تأثيره على مستقبل البلاد؟

إبراهيم رئيسي.. ما الذي قد نتوقعه من الرئيس الإيراني القادم؟

صدبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الاتهامات التي يوجهها الغرب لإيران بالتزامن مع المفاوضات، قائلًا إن ذلك يبيّن عدم التزامهم بضرورات المفاوضات الجادة والحقيقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيسي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حيث أشار وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى "التقارير العديدة والرسمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اكدت بأن البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما ولم ينحرف أبدًا عن المسار القانوني"، وقال إن "طرح الاتهامات والمزاعم المتكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات يبين سعيهم لتحقيق اهداف سياسية من وراء عملية التفاوض".

وتابع رئيسي قائلا إن بلاده "تعتبر إجراءات الحظر أحادية الجانب بأنها ظالمة وغير مشروعة وجائرة"، مؤكدًا "عزم طهران الدفاع عن حقوقها.. يجب مواصلة كل الجهود باتجاه الرفع الكامل للحظر مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى استضافة قطر لكأس العالم، أكد رئيسي: "استعداد إيران للمساعدة في إقامة هذا الحدث الرياضي المهم قدر الإمكان، وخاصة التعاون الثقافي، إلى جانب الدعم الاقتصادي، بهدف التأثير البناء".