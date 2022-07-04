القدس (CNN)-- قالت عائلة شيرين أبو عاقلة إنهم "مرتابون" لأن فحص الولايات المتحدة للرصاصة التي قتلتها لم يكن حاسمًا، قائلين إنها كانت موضوع "قتل خارج نطاق القضاء على يد حكومة أجنبية". وفي بيان صدر الاثنين بعد الإعلان الأمريكي، قالت الأسرة إن التركيز على الرصاصة كان "في غير محله"، ووصفتها بأنها محاولة من الجانب الإسرائيلي "لنسج الرواية لصالحها".

وأضافت العائلة: "لطالما كان التركيز على الرصاصة في غير محله وكانت محاولة من الجانب الإسرائيلي لنسج الرواية لصالحها، كما لو كان هذا نوعًا من وحدة الشرطة التي يمكن حلها عن طريق اختبار الطب الشرعي على غرار" تحقيق في مشهد جريمة. وجاء في البيان أن "الفكرة القائلة بأن المحققين الأمريكيين، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم في البيان، يعتقدون أن الرصاصة" جاءت على الأرجح من مواقع إسرائيلية" هي غير كافية".

قالت عائلة أبو عاقلة: "تشير جميع الأدلة المتاحة إلى أن مواطنًا أمريكيًا تعرض لقتل خارج نطاق القضاء على يد حكومة أجنبية تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام لإدامة احتلال عسكري طويل ومتجذر لملايين الفلسطينيين".

وردًا على تصريحات الجيش الإسرائيلي والتعليقات الأمريكية في وقت سابق الإثنين بأن القتل لم يكن مقصودًا، قالت الأسرة إن الإعلان كان "إهانة لذكرى شيرين ويتجاهل تاريخ وسياق الطبيعة الوحشية والعنيفة لما هو الآن أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث".

قالت الأسرة إنها تأمل أن تفتح السلطات الأمريكية ذات الصلة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في جريمة قتل "مثلما تفعل في الحالات العادية عندما يُقتل مواطنون أمريكيون في الخارج". ودعوا الولايات المتحدة إلى توضيح مدى تورط الأموال الأمريكية في مقتل أبو عاقلة وكرروا دعواتهم للولايات المتحدة لإجراء تحقيق مفتوح وشفاف وشامل".

في سياق متصل، رفضت النيابة العام الفلسطينية النتائج التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التحقيق في الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة.

وقالت النيابة العامة إنها "السلطة المختصة لإجراء التحقيق (...) وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى ليست ملزمة لنا قانونًا. بناء على التحقيقات، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاغتيال المتعمد للشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لمحاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".

وأتاح مسؤولون فلسطينيون الرصاصة للسلطات الأمريكية يوم السبت. وقال وزير العدل في السلطة الفلسطينية محمد الشلالدة لقناة الجزيرة مساء الأحد إن المسؤولين الأمريكيين أعادوا الرصاصة.

صرّح مسؤول أمريكي في وقت سابق لشبكة CNN بأن واشنطن كانت تضغط على الفلسطينيين لمنحهم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة منذ أسابيع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن هذا الأمر: "لقد أوضحنا وجهة نظرنا لإسرائيل والسلطة الفلسطينية بأن الولايات المتحدة تتوقع إجراء تحقيقات شاملة وشفافة ونزيهة في ملابسات مقتل السيدة أبو عقله ومساءلتها".

في الشهر الماضي، دعا 24 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تدخل أمريكvي مباشر في التحقيق في مقتل أبو عاقلة.

وكتبوا في رسالة إلى الرئيس جو بايدن الذي يعتزم زيارة إسرائيل والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر: "من الواضح أن أيا من الطرفين على الأرض لا يثق في الآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل. لذلك، في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في التحقيق في وفاة السيدة أبو عاقلة".