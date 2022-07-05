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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الثلاثاء، الحكومة اللبنانية بالتدخل لـ"كبح جماح" حزب الله إذا لم تستطع هي فعل ذلك، وأكد أن دولته لن تسمح بالاعتداءات المتكررة على منصات الغاز الخاصة بها.

وقال لابيد قبل التوجه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "سنبحث ما جرى في الآونة الأخيرة قبالة سواحل لبنان. كانت هناك اعتداءات متكررة على منصات غاز إسرائيلية. إسرائيل لن تقبل بمثل هذه الاعتداءات على سيادتها وعلى كل من يشنها ان يعلم أنه يعرض سلامته لخطر غير ضروري"، حسبما نقل الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "على الحكومة اللبنانية ان تكبح جماح حزب الله إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك"، على حد قوله.

وكانت قد أعلنت إسرائيل قبل أيام إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

يذكر أن نزاعا بحريا على حقل "كاريش" للغاز قائم بين إسرائيل ولبنان منذ أشهر، وتسعى الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق ترسيم للحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.