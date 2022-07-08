السعودية تعلن قرارا بشأن اللبنانيين القادمين إلى المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، يوم الخميس، أن بلاده ستسمح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى السعودية.

وقال بخاري، عبر حسابه على تويتر: "السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة".

السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة.

وفي المقابل، شكر وزير السياحة اللبناني وليد نصار، في بيان، السعودية على قرارها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف نصار، في البيان: "ليس بمستغرب على السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين أن تتخذ قرارات تصب في مصلحة وطننا".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وليد نصار ناشد، عبر مقابلة تلفزيونية، قيادة المملكة لاتخاذ قرار بالسماح للبنانيين بالقدوم إلى لبنان من دون قضاء مدة 14 يوما خارجه قبل دخول المملكة.