دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأحد، مقالا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حمل عنوان "لماذا سأذهب إلى السعودية؟" وذلك قبل أيام على الزيارة المتوقع إجراؤها منصف الشهر الجاري.

بايدن كتب مقالة في الواشنطن بوست عنوانها "لماذا أنا ذاهب للسعودية؟". قبل التعليق على محتواها، من المهم الإشارة إلى أن هذا أول رئيس منذ نيكسون (أول رئيس زار السعودية) احتاج أن يكتب مقالة يبرر فيها أمام الرأي العام الأمريكي زيارته للسعودية. هذا بحد ذاته مؤشر على وضع العلاقة.

وقال بايدن في المقال: "أعلم أن هناك الكثير ممن لا يتفقون مع قراري بالسفر إلى المملكة العربية السعودية. آرائي حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد، والحريات الأساسية دائمًا ما تكون على جدول الأعمال عندما أسافر إلى الخارج، كما ستكون خلال هذه الرحلة، تمامًا كما ستكون في إسرائيل والضفة الغربية".

بايدن يقول إنه سيسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية https://t.co/WzDPBrqPIE

وأضاف: "في المملكة العربية السعودية، عكسنا سياسة الشيك على بياض التي ورثناها. أصدرت تقرير مجتمع المخابرات حول مقتل جمال خاشقجي، وأصدرت عقوبات جديدة، بما في ذلك على قوة التدخل السريع السعودية المتورطة في مقتله، وأصدرت 76 حظر منح تأشيرة بموجب قانون جديد يمنع دخول أي شخص إلى الولايات المتحدة متورط في مضايقة المعارضين في الخارج. لقد أوضحت إدارتي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات الخارجية والمضايقات ضد المعارضين والنشطاء من قبل أي حكومة كما دافعنا عن المواطنين الأمريكيين الذين احتُجزوا ظلماً في المملكة العربية السعودية قبل فترة طويلة من تولي منصبي. تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين، وسأواصل الضغط من أجل رفع القيود المفروضة على سفرهم".

Biden: "On Friday, I will also be the first president to fly from Israel to Jiddah, Saudi Arabia. That travel will also be a small symbol of the budding relations + steps toward normalization between Israel + the Arab world, which my administration is working to deepen + expand." https://t.co/BOoQNipL75

وتابع: "منذ البداية، كان هدفي هو إعادة توجيه العلاقات - ولكن ليس قطعها - مع دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عامًا. اليوم، ساعدت المملكة العربية السعودية في استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل، وتعمل الآن مع خبرائي للمساعدة في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبك الآخرين".

Biden:”I know there are many who disagree w/my decision to travel to Saudi Arabia. My views on human rights are clear & long-standing,& fundamental freedoms are always on the agenda when I travel abroad,as they will be during this trip,just as they will be in Israel & West Bank.” https://t.co/duYSmx4206

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية الأسبوع المقبل حيث سيلتقي العاهل السعودي وولي عهده، وقد وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.