أردوغان يتصل بمحمد بن سلمان.. والرئاسة التركية تصدر بيانا

دون الإعلان عن اتفاقيات وعشاء انتهى بأقل من ساعة.. إليكم بعض تفاصيل لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان

لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تبادل التهاني مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "تناول الجانبان، في اتصال هاتفي بينهما، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي "هنأه فيه بعيد الأضحى".

وأضافت: "تبادل ولي العهد التهنئة مع الرئيس التركي بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات"، وتابعت: "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها".

يذكر أن ولي العهد السعودي زار تركيا، الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد.

وكان الرئيس التركي زار، السعودية في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ضمن جولة شملت مصر والأردن.