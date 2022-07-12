(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

وأضاف سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن إيران ستبدأ في تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيل تلك الطائرات في أواخر يوليو/ تموز الجاري.

وذكر أن روسيا تكبدت "تكاليف باهظة" في حرب أوكرانيا، مع جهود موسكو لتأسيس مناطق تابعة لها في شرق أوكرانيا.

وأضاف أن أحد الأمثلة على هذه الخسائر هو أن "المعلومات تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار، في إطار جدول زمني سريع".

وتابع: "تشير معلوماتنا كذلك إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات بدون طيار، ومن المقرر إجراء جلسة تدريب أولية في أقرب وقت في أوائل شهر يوليو".

وذكر أنه "من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد سلمت أيا من هذه الطائرات بدون طيار إلى روسيا بالفعل، لكن هذا مجرد مثال واحد على الكيفية التي تتطلع بها روسيا إلى دول مثل إيران للحصول على قدرات تم استخدامها قبل أن ننفذ وقف إطلاق النار في اليمن لمهاجمة المملكة العربية السعودية".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، إن المعلومات التي قالها سوليفان للصحفيين تستند إلى معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية مؤخرا.