بوتين يوقع مرسومًا يسهل حصول جميع مواطني أوكرانيا على الجنسية الروسية

تبادل كلامي غاضب.. شاهد مواجهة بين مراسل CNN ومسؤولة روسية بسبب ما قاله بوتين مؤخرًا

(CNN)-- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا، الاثنين، من شأنه تبسيط عملية الحصول على الجنسية الروسية لجميع سكان أوكرانيا.

تم تطبيق الإصدارات السابقة من المرسوم على المقيمين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا في أوكرانيا.

ينص المرسوم على أن "مواطني أوكرانيا أو جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) أو جمهورية لوهانسك الشعبية (LPR) والأشخاص الذين لا يحملون جنسية والذين يعيشون بشكل دائم في جمهورية دونتيسك أو لوغانسك أو أوكرانيا (...) يحق لهم طلب جنسية الاتحاد الروسي عبر تبسيط الإجراءات وفقًا لقانون (...) المواطنة في الاتحاد الروسي"، كما جاء في المرسوم.

ما تسمح به العملية المبسطة: يمكن للأفراد التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون استيفاء العديد من المتطلبات، بما في ذلك العيش في روسيا لمدة خمس سنوات، والحصول على مصدر دخل والخضوع لاختبار اللغة الروسية.

ينص المرسوم أيضًا على أن "الخدمة العسكرية أو الخدمة في الأمن القومي أو وكالات إنفاذ القانون في دونيتسك ولوهانسك الشعبية لا يمكن اعتبارها سببًا لرفض الجنسية الروسية".

تم تقديم طلبات الجنسية الروسية المبسطة في البداية بمرسوم في عام 2019 لسكان دونتيسك ولوغانسك. في مايو/ أيار من هذا العام، تم توسيع المرسوم ليشمل منطقتي خيرسون وزابوريزهزهيا. ويوم الاثنين، تم توسيع المرسوم ليشمل جميع سكان أوكرانيا الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية.