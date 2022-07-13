إسرائيل تعلن عن إجراءات لـ"بناء الثقة" مع الفلسطينيين قبل زيارة بايدن

القدس (CNN)-- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والضفة الغربية، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ومن بين الإجراءات الأربعة التي أعلنها غانتس، منح 5500 فلسطيني وأجنبي غير مسجلين وضعا قانونيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويُعتقد أن هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الأشخاص يعيشون حاليا دون وثائق كاملة في الأراضي الفلسطينية، وقد وصل الكثير منهم من الخارج للزواج من فلسطينيين، ويتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الترحيل إذا تم القبض عليهم.

وقال بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 5500 اسم جديد ستضاف إلى سجل السكان الفلسطيني إضافة إلى 12 ألف شخص وافقت عليهم بالفعل حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد منذ توليها السلطة قبل عام.

وأعلن غانتس أن 6 مشاريع سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية حصلت أيضا على الموافقة، وسيتم توفير 1500 تصريح إضافي لسكان غزة لدخول إسرائيل للعمل أو الأعمال التجارية.

ويوجد الآن 15500 تصريح من هذا القبيل لإجمالي عدد سكان غزة البالغ أكثر من مليوني نسمة.

وكذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيكون هناك أيضا معبر جديد للسيارات والمركبات الأخرى بين إسرائيل وشمال الضفة الغربية.

وتتماشى مثل هذه الإعلانات مع السياسة الأمريكية الحالية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي تتمثل في إعطاء الأولوية لما يسمى أحيانا مبادرات "السلام الاقتصادي" للفلسطينيين، مع تجنب التحركات السياسية أو الدبلوماسية، التي من المحتمل أن تؤثر على إسرائيل.