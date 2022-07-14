إيران تعلق على المحادثات مع السعودية ومصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الأربعاء، إن المحادثات بين بلاده والسعودية "إيجابية"، وأضاف أن "التأجيل في عقد الجولة الجديدة منها يعود إلى العمل على اتخاذ خطوات ملموسة في الجولة المقبلة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكانت بغداد احتضنت خلال الأشهر الماضية جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال تصريحات سابقة في إبريل/ نيسان، إن المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة "لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي"، وأضاف زادة، في مؤتمر صحفي: "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من المحتمل أن نشهد تقدما سريعا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية "ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي سياق متصل، قال ناصر كنعاني، في أول مؤتمر صحفي له بصفة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن المحادثات بين إيران ومصر إن "هناك تواصل دبلوماسي مباشر بين البلدين، وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن وسيط"، وأضاف أن البلدين "شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية"، حسب قوله.