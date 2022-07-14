تداول تصريح بومبيو عن محمد بن سلمان قبيل زيارة بايدن إلى السعودية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تحت إدارة دونالد ترامب، وما قاله عن المملكة العربية السعودية وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

وقال بومبيو في التصريح المتداول والذي جاء ضمن مقابلة أجراها على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك دولة واحدة فقط في تلك المنطقة بأكملها التي تريد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتمحو وجودنا من على وجه الأرض وهم القيادة في إيران.."

وتابع قائلا: "المملكة العربية السعودية كانت شريكا مهما لنا بالمساعدة على حمايتنا من ذلك التهديد، وثانيا التحولات التي حدثت في السعودية يمكننا جميعا الحديث عن السرعة التي جرت بها ولكنها منعت الشرطة من تهديد النساء.."

وأضاف: "ولي العهد (محمد بن سلمان) جعل الحياة أفضل بالنسبة لجميع السعوديين بما فيهم النساء وهذه قيادة تحولية أتمنى أن تستمر في هذا الطريق".

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