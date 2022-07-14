تداول تصريح بومبيو عن محمد بن سلمان قبيل زيارة بايدن إلى السعودية

بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تحت إدارة دونالد ترامب، وما قاله عن المملكة العربية السعودية وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

#وزير_الخارجية الأمريكي 🇺🇸 السابق لقناة Fox News: #السعودية أهم شريك أمني ل #الولايات_المتحدة_الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهي من ساهمت في حمايتنا من التهديدات الإيرانية و #ولي_العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان ساهم بصنع حياة أفضل لكافة أطياف الشعب السعودي. https://t.co/KvADZM6RwM

وقال بومبيو في التصريح المتداول والذي جاء ضمن مقابلة أجراها على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك دولة واحدة فقط في تلك المنطقة بأكملها التي تريد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتمحو وجودنا من على وجه الأرض وهم القيادة في إيران.."

وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو لقناة Fox News: المملكة العربية ⁧#السعودية⁩ أهم شريك أمني للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي من ساهمت في حمايتنا من التهديدات الإيرانية، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم بصنع حياة أفضل لكافة أطياف الشعب السعودي https://t.co/D51cj7sQGP

وتابع قائلا: "المملكة العربية السعودية كانت شريكا مهما لنا بالمساعدة على حمايتنا من ذلك التهديد، وثانيا التحولات التي حدثت في السعودية يمكننا جميعا الحديث عن السرعة التي جرت بها ولكنها منعت الشرطة من تهديد النساء.."

#محمد_بن_سلمان_شخصية_عالمية حديث وزير خارجية الولايات المتحدة 🇺🇸 الأمريكية ، مايك بومبيو لقناة فوكس نيوز ،، عن وطننا الغالي 🇸🇦 المملكة العربية السعودية و عن سمو سيدي ولي العهد حفظه الله و رعاه الآمير محمد بن سلمان .. يجعلنا نفتخر و نفاخر بوطننا و قيادتناhttps://t.co/v2Cy2dTRpv

وأضاف: "ولي العهد (محمد بن سلمان) جعل الحياة أفضل بالنسبة لجميع السعوديين بما فيهم النساء وهذه قيادة تحولية أتمنى أن تستمر في هذا الطريق".