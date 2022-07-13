تتضمن لقاء الملك سلمان.. كل ما قد تود معرفته عن زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

مع زيارة بايدن للمنطقة.. صحفي يوضّح ما إن كانت السعودية وإسرائيل ستطبع العلاقات بينهما

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقناة 12 الإسرائيلية، إن رحلته إلى المملكة العربية السعودية لا تتعلق بأسعار النفط، وأصر على أن "الرحلة تتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط"، وإصلاح العلاقات بعد أن قال إن إدارة ترامب "انسحبت نوعًا ما".

وقال بايدن: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفًا أنه "لكل سبب من الأسباب، من المنطقي بالنسبة لي أن أذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

استهدف بايدن رئاسة ترامب مرة أخرى، قائلاً إن "الصورة الأوسع" هي "هناك من اعتقد مع الإدارة الأخيرة أننا ابتعدنا نوعًا ما عن الشرق الأوسط - أننا سنخلق فراغًا ستملأه الصين و / أو روسيا. لا يمكننا ترك ذلك يحدث".

كما شدد بايدن على أهمية قبول إسرائيل من قبل دول أخرى في الشرق الأوسط، قائلاً: "يمكنهم في نهاية المطاف أن يتوصلوا إلى تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل".

ورأى بايدن أنه "كلما اندمجت إسرائيل في المنطقة على قدم المساواة وقبولها، زادت احتمالية وجود وسيلة يمكنهم من خلالها التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين في نهاية المطاف".

من ناحية أخرى، قال بايدن إنه يأمل في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأخبر القناة 12 الإسرائيلية أن "الشيء الوحيد الأسوأ من إيران الموجودة الآن هو امتلاك إيران للأسلحة النووية".

ووصف بايدن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الإيرانية بأنه "خطأ فادح"، مضيفًا أنه يريد تقييد إيران.

وأضاف بايدن "إنهم أقرب إلى سلاح نووي الآن مما كانوا عليه من قبل".

قال بايدن إنه ملتزم بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأجنبي، حتى لو كان ذلك سيقضي على صفقة محتملة.

وقال بايدن إنه سيستخدم القوة "كملاذ أخير" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.