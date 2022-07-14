دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تصريح ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين عن أن موسكو تأمل ألا تؤدي "دبلوماسية النفط" للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قلب السعودية ضد روسيا خلال زيارته للشرق الأوسطن تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكرملين: روسيا تقدر بشدة التعاون مع #السعودية في إطار أوبك+، ونأمل ألا تكون زيارة بايدن مصحوبة بمحاولات أميركية لبناء علاقات موجهة ضد #روسيا، ونحن نثق بسياسة المملكة https://t.co/QNkyBH45tM

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، الأربعاء: "نحن نقدر العمل الذي يمكننا القيام به مع شركائنا (في إطار اتفاقيات أوبك+)، بما في ذلك مع شركاء بارزين مثل المملكة العربية السعودية.. نحن نقدر عاليا اهتماماتنا وتفاعلنا مع الرياض، وطبعاً نأمل ألا يكون تطوير علاقات الرياض مع عواصم العالم الأخرى موجهاً ضدنا".

روسيا تحسب كل حساباتها اليوم لموقف السعودية وأمريكا كل رغباتها أن تتحصل على موقف سعودي .. ويأتيك من هو بلا قيمة ينتقد السعودية

وكان بيكوف قد أعلن في تصريحات سابقة له: "نحضر لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران، سيُعقد اجتماع بين رؤساء الدول الضامنة وفقا لمسار أستانة"، في إشارة إلى التنسيق على الساحة السورية.

بوتين يتجه الى إيران للقاء القيادة الايرانية والتركية وروسيا تتحرك تحسبًا لي تغيرات جيوسياسية. الكرملين: موسكو تأمل ألا تتحرك الرياض ضد روسيا. #السعودية سياسيًا استطاعت أن تضع نفسها لتكون لاعب محوري دولي في التوازنات الجيو سياسية بين الشرق والغرب.

وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين ورئيسي وأردوغان سيعقدون اجتماعا"، وتابع قائلا إنه إلى جانب العلاقات الثلاثية سيكون هناك اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان.

ما هو الثمن الذي دفعته روسيا للسعودية كي تمتنع عن زيادة انتاج النفط للحفاظ على الأسعار الحالية؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه الرئيس الأمريكي بايدن للسعودية كي يقنعها بزيادة انتاج النفط وتخفيض سعره؟

وكان قد أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية.