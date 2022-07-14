تصريح الكرملين عن السعودية قبل وصول بايدن وزيارة بوتين لإيران يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تصريح ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين عن أن موسكو تأمل ألا تؤدي "دبلوماسية النفط" للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قلب السعودية ضد روسيا خلال زيارته للشرق الأوسطن تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، الأربعاء: "نحن نقدر العمل الذي يمكننا القيام به مع شركائنا (في إطار اتفاقيات أوبك+)، بما في ذلك مع شركاء بارزين مثل المملكة العربية السعودية.. نحن نقدر عاليا اهتماماتنا وتفاعلنا مع الرياض، وطبعاً نأمل ألا يكون تطوير علاقات الرياض مع عواصم العالم الأخرى موجهاً ضدنا".

وكان بيكوف قد أعلن في تصريحات سابقة له: "نحضر لزيارة الرئيس بوتين إلى طهران، سيُعقد اجتماع بين رؤساء الدول الضامنة وفقا لمسار أستانة"، في إشارة إلى التنسيق على الساحة السورية.

وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين ورئيسي وأردوغان سيعقدون اجتماعا"، وتابع قائلا إنه إلى جانب العلاقات الثلاثية سيكون هناك اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية.

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