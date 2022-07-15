شاهد مراسم استقبال بايدن في بيت لحم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى مدينة بيت لحم حيث استقبله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

ونشرت الصفحة الرسمية لعباس بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مراسم استقبال الرئيس الأمريكي واستعراض حرس الشرف وإلى جانبه عباس.

وكان الرئيس الأمريكي قد اعلن الجمعة عن 100 مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية حيث تسعى إدارته إلى عكس بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب فيما يتعلق بفلسطين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد قطع مبلغ 25 مليون دولار من التمويل المخطط له لشبكة مستشفيات القدس الشرقية خلال فترة رئاسته.