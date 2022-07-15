بايدن يصل إلى السعودية للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا.. وهذا مكان لقائه بالملك وولي عهده

الشرق الأوسط
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توجه الأنظار إلى أسلوب استقبال بايدن في السعودية ومقارنته باستقبال ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن.

وحطت طائرة الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وأُقيم له استقبال رسمي، بعد وصول أول رحلة تحمل رئيسًا أمريكيًا من إسرائيل إلى السعودية مباشرة.

ومن المقرر أن يتجه موكب بايدن إلى قصر السلام، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي الملك سلمان عبدالعزيز، ويعقد اجتماعًا مع الأمير محمد بن سلمان.

وكان قد وصل بايدن إلى إسرائيل الأربعاء، ثم اتجه إلى الأراضي الفلسطينية الجمعة، قبل أن يعود إلى مطار بن غوريون حيث أقلعت طائرته إلى السعودية.

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