توجه الأنظار إلى أسلوب استقبال بايدن في السعودية ومقارنته باستقبال ترامب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادرت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مطار بن غوريون في إسرائيل، الجمعة، متجهة إلى مدينة جدة السعودية، آخر محطات زيارة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب.

وأجرى بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لابيد ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتز، بالإضافة إلى لقائه الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مطار بن غوريون مساء الأربعاء في مستهل جولته الشرق أوسطية وكان باستقباله لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

واطلع بايدن على منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية الأربعاء، ووقّع على تعهد مشترك مع الجانب الإسرائيلي لمنع حصول إيران على سلاح نووي فيما عُرف إعلاميًا بـ"إعلان القدس" الخميس.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الجمعة، قبل أن يعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة التي تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي و3 دول عربية السبت.