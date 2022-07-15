دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بقصر السلام في مدينة جدة.

ونزل بايدن من سيارة "الوحش" الرئاسية الأمريكية أمام مدخل قصر السلام حيث خرج ولي العهد لاستقباله وتبادلا السلام بـ"القبضة" دون مصافحة، في إطار التزام بايدن بالبروتوكول الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولم يصافح الرئيس الأمريكي المسؤولين الإسرائيليين فور وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء، واكتفى بسلام القبضة مع رئيس وزراء تصريف الأعمال، يائير لابيد، والرئيس إسحاق هرتسوغ، في مطار بن غوريون.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لحظة استقباله للرئيس الأميركي بايدن في قصر السلام #الإخبارية #SaudiUSSummit #القمة_السعودية_الأمريكية https://t.co/bx4YqceoIG

وبدت على وجه بايدن ومحمد بن سلمان ابتسامة خفيفة أثناء السلام على بعضهما، ثم دخلا معا إلى مبنى القصر، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وكان قد وصل بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية في وقت سابق، الجمعة، حيث كان باستقباله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وسفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر.