رئيس وزراء إسرائيل يعلق على فتح السعودية أجوائها: خطوة أولى

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد على إعلان المملكة العربية السعودية فتح أجوائها أمام كافة الرحلات بما فيها الإسرائيلية، مؤكدا على أنها "خطوة أولى".

أهنئ القيادة السعودية على فتح مجالها الجوي. هذه هي خطوة أولى. سنواصل العمل في هذا المجال بالحذر اللازم من أجل الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطنيها.

جاء ذلك في تغريدات نشرها رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وجاء فيها: "أهنئ القيادة السعودية على فتح مجالها الجوي. هذه هي خطوة أولى. سنواصل العمل في هذا المجال بالحذر اللازم من أجل الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطنيها".

وأضافت: "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي بايدن على زيارة كانت مؤثرة بالنسبة لدولة كاملة وعلى التزامه بعظمة إسرائيل العسكرية والدبلوماسية. أتمنى له النجاح في قمة جدة.. في ختام مساع طويلة وسرية وجهود دبلوماسية مكثفة تم بذلها إزاء السعودية والولايات المتحدة، نستيقظ هذا الصباح لنتلقى بشرى سارة. سلطة الطيران السعودية أعلنت فتح المجال الجوي السعودي أمام شركات طيران إسرائيلية".

وتابع: "سبق هذا القرار التوقيع على ’إعلان أورشليم‘ وتعميق الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وبمكافحة النووي الإيراني وتعميق التطبيع والأنشطة المتعلقة باتفاقيات إبراهيم وبقمة النقب".