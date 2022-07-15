دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الولايات المتحدة "ستصر" على إجراء تحقيق كامل وشفاف في مقتل الإعلامية، شيرين أبو عاقلة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده من بيت لحم مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة.

وأضاف: "كانت (أبو عاقلة) أمريكية، ومواطنة أمريكية وفلسطينية فخورة، وكانت تؤدي عملاً حيويًا للغاية وإعلامًا مستقلًا - عملًا حيويًا للديمقراطية".

وتابع بايدن: "الشعب الفلسطيني يتألم الآن الحزن والإحباط يمكن أن تشعر به.. لكننا لا نتخلى أبدا عن أعمال السلام.. يجب أن يكون هناك أفق سياسي يمكن للشعب الفلسطيني أن يراه بالفعل، أو على الأقل يشعر به، لا يمكننا أن نسمح لليأس بسرقة المستقبل الذي عمل الكثيرون من أجله لفترة طويلة".

من جهته قال عباس: "بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال، أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي، وأن ينال شعبنا الصامد حريته واستقلاله، وأن تتحقق آمال شبابنا وشاباتنا الذين نعتز ونثق بهم وبإبداعاتهم، في غد واعد بلا احتلال. وفي هذا المقام نقول، إن مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وبتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن السبيل إلى ذلك يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأضاف: "إننا نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب نحن لسنا إرهابيين، وإعادة فتح مكتبها في واشنطن، ونحن من جانبنا على استعداد للعمل في إطار الشراكة والتعاون من أجل إزالة أي عقبات لتحقيق ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتابع عباس: " إننا نتطلع أيضاً لجهود إدارتكم في طي صفحة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وإنهاء أعمال التمييز العنصري (الأبارتهايد)، ضد أبناء شعبنا، ووقف الأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وإننا نتطلع لهذه الجهود لوقف الاستيطان وعنف المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، في ظل الوصاية الهاشمية، ووقف طرد الفلسطينيين وهدم المنازل واقتحامات المدن والقرى والمخيمات والتوقف عن القتل والاعتقالات اليومية، ومحاسبة قتلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة يجب محاسبة هؤلاء الذين قتلوها، لأن استمرار ذلك سيؤدي إلى التصعيد من ناحية، وفقدان الأمل في غدٍ أفضل من ناحية أخرى".