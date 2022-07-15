موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حمل عنوان "درس السعودية لبايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان"، الأمر الذي اثار تفاعلا.

نيويورك تايمز: "الدرس السعودي لـ بايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان" https://t.co/iEg8DxvrzB

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور، الخميس: "المملكة العربية السعودية التي سيزورها الرئيس بايدن هذا الأسبوع هي دولة يتم إعادة تشكيلها بنشاط من خلال أهواء ورؤى رجل واحد: ولي العهد محمد بن سلمان".

صحيفة نيويورك تايمز تعنونُ 📰 الدرس السعودي لبايدن | الطريق الوحيد هو المرور عبر #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان. https://t.co/WqC6Yc0488

وتابعت قائلة: "مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار النفط والاعتقاد بأن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية، يحتاج السيد بايدن فجأة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية - ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد، المعروف على نطاق واسع باسم MBS".

نيويورك تايمز الدرس السعودي لبايدن الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان … https://t.co/pdtFeGmGga

وأضافت: "بصرف النظر عن نتيجة الرحلة، فإن صورة السيد بايدن وهو يلتقي بالأمير محمد على أرضه الخاصة ستوفر تأكيدًا لمكانة الشاب الملكي على رأس إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط وتعزز رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط والمملكة ومكانتها القوية في العالم".

🗞 #NYT صحيفة نيويورك تايمز : الدرس السعودي لبايدن : طريقك الوحيد يمر عبر الامير محمد بن سلمان. •• بعد أن ضاقت بهم السبل أيقنوا أن طريق النجاة هو طريق صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد 🇸🇦 https://t.co/tcGH0DFpwS

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.