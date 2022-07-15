"الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان".. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا بتقرير "درس السعودية لبايدن"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حمل عنوان "درس السعودية لبايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان"، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور، الخميس: "المملكة العربية السعودية التي سيزورها الرئيس بايدن هذا الأسبوع هي دولة يتم إعادة تشكيلها بنشاط من خلال أهواء ورؤى رجل واحد: ولي العهد محمد بن سلمان".

وتابعت قائلة: "مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار النفط والاعتقاد بأن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية، يحتاج السيد بايدن فجأة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية - ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد، المعروف على نطاق واسع باسم MBS".

وأضافت: "بصرف النظر عن نتيجة الرحلة، فإن صورة السيد بايدن وهو يلتقي بالأمير محمد على أرضه الخاصة ستوفر تأكيدًا لمكانة الشاب الملكي على رأس إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط وتعزز رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط والمملكة ومكانتها القوية في العالم".

ومن المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، في ثاني محطات جولته حيث سيلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة وزعماء المنطقة.

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