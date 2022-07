سفيرة #السعودية 🇸🇦 في #واشنطن 🇺🇸: "النفط مقابل الأمن“ نموذج اختزالي عفى عليه الزمن وأصبحنا روادًا ليس في #الطاقة فقط تحولاتنا واسعة في مجالات عدة لدينا مستقبل باهر ونريد أن تكون أمريكا جزءًا منه. Opinion | A New Shape for US-Saudi Relations https://t.co/DXxIBMn1Tj via @politico