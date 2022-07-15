خالد الجبري لـCNN بالعربية: أنا من أنصار علاقة صحية بين السعودية وأمريكا وعلى بايدن ألا يعاقب المملكة

موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقال كتبته سفيرة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ووصفها لزيارة بايدن إلى المملكة اليوم الجمعة بـ"المحورية".

سفيرة #السعودية 🇸🇦 في #واشنطن 🇺🇸: "النفط مقابل الأمن“ نموذج اختزالي عفى عليه الزمن وأصبحنا روادًا ليس في #الطاقة فقط تحولاتنا واسعة في مجالات عدة لدينا مستقبل باهر ونريد أن تكون أمريكا جزءًا منه. Opinion | A New Shape for US-Saudi Relations https://t.co/DXxIBMn1Tj via @politico

وقالت الأميرة في مقالها: "لقد ولى منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج ’النفط مقابل الأمن‘ الذي عفا عليه الزمن.. لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعًا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال.."

سفيرة #خادم_الحرمين_الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في مقال نشره موقع "بوليتيكو" إن زيارة الرئيس الأميركي جو #بايدن إلى #السعودية "محورية" مضيفةً أن الشراكة بين البلدين عززت الاستقرار العالمي . https://t.co/D3skw3UgfG

وتابعت الأميرة قائلة: "يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين ، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

تصريح من الاميره ريما سفيرة المملكة في امريكا بان معادلة النفط مقابل الامن عفا عليها الزمن #بايدن #البنزين #السعودية https://t.co/SR6h4eT6CI

وأضافت: "المملكة العربية السعودية اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، حتى قبل خمس سنوات فقط. اليوم، لسنا مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء، أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".