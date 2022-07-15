النص الكامل لتعليق بايدن على فتح السعودية أجوائها لإسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن بقرار المملكة العربية السعودية بفتح أجوائها أمام الرحلات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان الكامل لبيان بايدن:

يعد القرار التاريخي للمملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي لجميع الطائرات المدنية، بما في ذلك تلك التي تحلق من وإلى إسرائيل، خطوة مهمة نحو بناء منطقة شرق أوسطية أكثر تكاملاً واستقرارًا.

بينما نوقش هذا الافتتاح منذ فترة طويلة، الآن، بفضل شهور من الدبلوماسية الثابتة بين إدارتي والمملكة العربية السعودية، فقد أصبح أخيرًا حقيقة واقعة. اليوم، سأكون أول رئيس للولايات المتحدة يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

بينما نحتفل بهذه اللحظة المهمة، يمكن لقرار المملكة العربية السعودية أن يساعد في بناء الزخم نحو مزيد من اندماج إسرائيل في المنطقة، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية. سأفعل كل ما بوسعي، من خلال الدبلوماسية المباشرة والمشاركة بين القادة، لمواصلة دفع هذه العملية الرائدة.