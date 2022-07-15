البيت الأبيض: السعودية ستفتح مجالها الجوي للرحلات من وإلى إسرائيل

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية ستفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران المدنية، بما في ذلك الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي".

وأضاف البيان: "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يرحب ويثني على القرار التاريخي الذي اتخذته قيادة المملكة العربية السعودية بفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع الناقلات المدنية دون تمييز، وهو القرار الذي يشمل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) المستمرة والمبدئية مع المملكة العربية السعودية على مدى عدة أشهر، وبلغت ذروتها بزيارته اليوم".

وتابع البيان: "يمهد هذا القرار الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا، وهو أمر حيوي لأمن وازدهار الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها".

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي "سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما نبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".