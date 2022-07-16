مباشر.. بدء أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بحضور بايدن

شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت القمة الخليجية إلى جانب كل من الأردن ومصر والعراق، السبت، في مدينة جدة السعودية والتي يحضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي وصل إلى المملكة، الجمعة.

بث مباشر | تغطية خاصة من #قناة_السعودية لـ #قمة_جدة_للأمن_والتنمية https://t.co/Wq6RITCGke

وتبث قناة السعودية الرسمية مباشرة وقائع القمة التي أطلق عليها اسم "قمة جدة للأمن والتنمية".

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بمطار جدة، السبت, الزعماء وقادة الوفود الذين وصلوا لحضور القمة، وكان من أوائل الواصلين، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد الكويت، الأمير مشعل الأحمد الصباح، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن لديه الفرصة لإصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "تهرب من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.