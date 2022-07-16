شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت لقطات مصورة أظهرت حديث ولي العهد السعودي وأمير قطر قبل دخولهما في موجة من الضحك، حالة من التفاعل عبر موقع تويتر، وسط تساؤلات عن ما دار بينهما.

اللقطات التي أذاعها التليفزيون السعودي كانت خلال لقاء ثنائي بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، السبت.

وشارك الشيخ تميم في قمة جدة ضمن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

في تويتر، نشط وسم أمير قطر في قائمة أكثر الموضوعات تداولا على مستوى السعودية. واحتوى الهاشتاغ اللقطات المصورة بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم.

وتساءل بعض المغردين عن طبيعة الحديث الذي دار بين القائدين الخليجيين، وما الذي أدى إلى انغماسهما في موجة من الضحك.

#امير_قطر تحمست معهم 😍ودي أعرف على ايش يضحكون 🤭😅😍 https://t.co/LTFdPC6Ijs

تتوقعون يقول له قفل الباب ع بايدن🙂 #امير_قطر https://t.co/sPSs5q7WeO