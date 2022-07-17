تفسير الآية القرآنية بعد تلاوتها على مسامع بايدن باجتماعه في السعودية يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بدء قمة جدة للأمن والتنمية، والتي حضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافتتاح الجلسة بآية قرآنية الأمر الذي اثار تفاعلا.

وتداول نشطاء تفاسير ودلالات وتكهنات حول المقاصد والمعاني من اختيار هذه الآية والتي جاء فيها: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وكان البيان الختامي لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" قد أكد على دعم استقرار أسواق الطاقة وتهدئة التوترات الإقليمية والدولية، ودعا قادة القمة إيران إلى إبقاء منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية.

وشارك في القمة، السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

تطرق البيان المؤلف من 21 بندًا إلى العديد من الملفات، من بينها أزمة أسعار الطاقة والتغير المناخي والملف النووي الإيراني والأزمة في ليبيا واليمن والحرب الروسية في أوكرانيا وضمان الأمن الغذائي للدول المتضررة من النزاع، والوضع في السودان، وخلاف مصر والسودان مع إثيوبيا جراء رفض أديس أبابا توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

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