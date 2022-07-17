دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بدء قمة جدة للأمن والتنمية، والتي حضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافتتاح الجلسة بآية قرآنية الأمر الذي اثار تفاعلا.

افتتاح القمة كانت بهذه الآيات .. ثم عاد الأمير محمد وشدد على ان قيمنا لن نتنازل عنها وصلت الرسالة .. ذكر وأنثى https://t.co/daYHOURpP8

وتداول نشطاء تفاسير ودلالات وتكهنات حول المقاصد والمعاني من اختيار هذه الآية والتي جاء فيها: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

هذا المقطع وّثق لحضات تاريخيه🎥 “يفتخر به كل مسلم وكل سعودي“🇸🇦 في #قمةجدة_للأمن_والتنمية تم قراءة القران📖 {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ} القارئ د.عبدالعزيز بن نوح🎙 https://t.co/CWwlxcqD5i

وكان البيان الختامي لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" قد أكد على دعم استقرار أسواق الطاقة وتهدئة التوترات الإقليمية والدولية، ودعا قادة القمة إيران إلى إبقاء منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية.

#الفطرة_السوية_السليمة: خُلقنا من ذكر وأنثى ،،، ولن نكون شعوباً وقبائل إلا من ذكر وأنثى . سبحانك ربي ما أعظمك … وما قدرناك حق قدرك. https://t.co/vCPZKu7Anh

وشارك في القمة، السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

#قمة_جدة_للأمن_والتنمية (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) وصلت الرسالة 🇸🇦👍 https://t.co/3blCzAEc5J

تطرق البيان المؤلف من 21 بندًا إلى العديد من الملفات، من بينها أزمة أسعار الطاقة والتغير المناخي والملف النووي الإيراني والأزمة في ليبيا واليمن والحرب الروسية في أوكرانيا وضمان الأمن الغذائي للدول المتضررة من النزاع، والوضع في السودان، وخلاف مصر والسودان مع إثيوبيا جراء رفض أديس أبابا توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.