نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عند عودته إلى البيت الأبيض، مساء السبت إنه لا يتفق مع وصف مسؤول سعودي في وقت سابق من اليوم ذاته حول مناقشة مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردا على سؤال عما إذا كان المسؤول السعودي بوزارة الخارجية يقول الحقيقة عندما قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي، قال بايدن "لا".

وأضاف بايدن عندما سُئل عما إذا كان "يأسف" على مصافحة القبضة مع محمد بن سلمان: "لماذا لا تتحدثون يا رفاق عن شيء مهم".

ولدى سؤاله عما إذا كان التضخم سينخفض ​​قريبًا، قال بايدن "آمل"، مضيفًا أنه يجب أن نعرف قريبًا ما إذا كان ذلك سيحدث.

ويذكر أنه ووفقًا لمصدر مطلع على لقاء الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، قوبل طرح بايدن برد محمد بن سلمان أن أي محاولة لفرض قيم على دولة أخرى كان يُنظر إليها على أنها تأتي بنتائج عكسية للعلاقة، ثم أشار إلى وقوع حوادث، بما في ذلك إساءة معاملة السجناء من قبل العسكريين الأمريكيين في سجن أبو غريب في العراق، والتي تنعكس بشكل سيء على الولايات المتحدة.