دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى البيت الأبيض تعديلًا في سجله الرسمي حول تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان بايدن قد صرّح في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول رد ولي العهد السعودي على تعليقاته بشأن خاشقجي قائلًا: "لقد قال إنه لم يكن شخصيًا مسؤولًا عن ذلك، لكنني أشرت إلى أنني اعتقدت أنه المسؤول، وقال إنه شخصيًا لم يكن مسؤولًا عن ذلك واتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن ذلك".

وكان البيت الأبيض قد نقل على موقعه ما قاله بايدن بشكل غير دقيق في سجل تصريحات الرئيس ونسب له قوله "أشرت إلى أنه من المحتمل أنه مسؤول"، قبل أن يقوم البيت الأبيض بتصحيح التصريح إلى "أشرت إلى أنني اعتقدت أنه المسؤول".

The White House issues a small, but important correction to the formal transcript of President Biden’s remarks regarding MBS’s culpability in Khashoggi’s murder following his meeting with the crown prince. On the left is the correction, on the right is the previous transcript. https://t.co/nTDC2elFsM

واعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن البيت الأبيض "تراجع" وأن التعديل "جاء متوافقًا مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".