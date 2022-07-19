العراق لإيران: أجرينا في قمة جدة مشاورات بشأن التعاون الإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ثمن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جهود العراق ودوره "البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة".

وبحث عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، "بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية، وكذلك بعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ووفقا لوكالة الأنباء "ثمن وزير الخارجية الإيراني جهود العراق ودوره البناء في بلورة وتعزيز الحوارات الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة"، وأكد عبداللهيان "استعداد إيران لمواصلة تبادل الآراء والافكار مع العراق من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأبعاد الثنائية والإقليمية".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده "مستمرة في جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، يوم الاثنين، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الملفات ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية في مقدمتها الحوار الإيراني- السعودي في بغداد"، لافتة الى أنه "جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الجانبين".

وأضافت الوزارة أن "الجانبين تبادلا الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت: "الوزير تطرق إلى مشاركة العراق في قمة جدة التي عقدت يوم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية أجرت حوارات ومشاورات لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليمي"، مشيرا إلى أن "العراق يواصل جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".