دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN-- أثار تواجد مراسل القناة 13 الإسرائيلية في مكة خلال موسم الحج الماضي، جدلا واسعًا عبر موقع تويتر، استدعى القناة والمراسل للتعليق.

الجدل جاء بعد أن نشرت "القناة 13" فيلمًا وثائقيًا قصيرًا، الاثنين، تم تصويره خلال تواجد مراسلها جيل تماري في المشاعر المقدسة في مكة أثناء موسم الحج.

حسب القصة النصية المرافقة للفيديو على موقع القناة، قيل إن لافتات إرشادية ظهرت على مشارف مكة تدعو غير المسلمين إلى الخروج من الطريق المؤدي إليها، إلا أنه "أخيرًا، قررنا السير بشكل مستقيم - على طريق مخصص للمسلمين فقط. بعد الفحص الأمني​​، أمرنا الشرطي السعودي بمواصلة السير باتجاه مكة".

המסע למכה: שליח חדשות 13 בתיעוד מתוך העיר החשובה ביותר לאיסלאם לכתבה המלאה - https://t.co/4bg1Mnsu0K @tamarygil https://t.co/LSAbvq6EGI

ونشط وسم #يهودي_في_الحرم عبر تويتر، وسط ردود فعل متباينة تجاه زيارة المراسل إلى مكة.

وأمام تصاعد وتيرة الجدل، كتبت "القناة 13" في حسابها عبر تويتر، إن "زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية". وأضاف: "نحن في أخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة".

وقالت القناة: "نحن في أخبار القناة 13 نعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر أول هي في غاية الأهمية".

زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الامة الإسلامية والمملكة العربية السعودية. نحن في اخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا واسفنا ان شعر احد بالغضب بسبب هذه الزيارة ان الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من اجل الوصول الى كل الأماكن والتغطية من مصدر اول>>

في حين علّق مراسل القناة على الجدل، بقوله: "أود أن أكرر أن هذه الزيارة إلى مكة لم يكن القصد منها الإساءة للمسلمين أو أي شخص آخر. إذا شعر أي شخص بالإساءة من هذا الفيديو، فأنا أعتذر بشدة. كان الغرض من هذا المسعى برمته هو إبراز أهمية مكة وجمالها".

واعتبر أن زيارته سمحت "للكثير من الناس برؤية، للمرة الأولى، مكانًا مهمًا جدًا لإخواننا وأخواتنا المسلمين وللتاريخ البشري".

Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty .... https://t.co/aAxipctRrG

زيارة تماري إلى المملكة ليست الأولى أو الوحيدة لمراسلين إسرائيليين، ففي مطلع يوليو/ تموز الجاري أعلن مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، عن إجرائه زيارة سرية إلى السعودية. وظهر الإعلامي الإسرائيلي في المقطع وهو يتوضأ ويدخل إلى أحد المساجد في المملكة.

كما نشرت قناة "I 24" الإسرائيلية لقطات لأحد مراسليها في داخل أحد مساجد العاصمة الرياض.

يأتي ذلك في غضون تقارب إسرائيلي سعودي، وسط تصريحات إسرائيلية عن مساعي لتشكيل تحالف دفاعي جوي بين إسرائيل ودول خليجية برعاية أمريكية.

بينما نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت الماضي، أن يكون سماح المملكة للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السعودية خطوة للتطبيع بين البلدين.

ويوم الجمعة، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن على متن أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، لحضور "قمة جدة للأمن و التنمية" التي حضرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.