إيران: مستعدون لتصدير معدات عسكرية متطورة إلى دول صديقة

(CNN)-- قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري، يوم الثلاثاء، إن بلاده "مستعدة لتصدير معدات عسكرية وأسلحة متطورة إلى دول صديقة".

وأضاف حيدري أن الجيش الإيراني "تمكن من تطوير أكثر الطائرات بدون طيار تقدما، والتي تستخدم في عمليات الاستطلاع والعمليات القتالية لمسافات طويلة وعبر الحدود"، وتابع أن "القوات البرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي بشكل كامل".

ووصف القوات البرية للجيش الإيراني بأنها "الرائدة في إنتاج الطائرات العسكرية والدفاعية بدون طيار بأحدث التقنيات في العالم"، وأضاف: "وصلنا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي الذي يمكن من خلاله توفير المعدات والأسلحة للآخرين الدول"، حسب قوله.

يذكر أن التصريحات جاءت بعدما أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه من المتوقع أن تزود إيران روسيا بـ"مئات"من الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وأن إيران تستعد لبدء تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيلها في أقرب وقت ممكن أواخر يوليو/ تموز.

وتعتقد الولايات المتحدة الآن أن روسيا قد لجأت على ما يبدو إلى إيران للمساعدة في تجديد مخزوناتها من الطائرات بدون طيار، ومع ذلك، من غير الواضح مدى تطور أو فعالية تلك الطائرات بدون طيار.

وقد زار وفد روسي مطارا في وسط إيران مرتين على الأقل، الشهر الماضي، لفحص طائرات بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة، وفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وحصلت شبكة CNN على صور الأقمار الصناعية حصريا.