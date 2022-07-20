المبعوث الأمريكي لإيران يوضح لـCNN فرص إحياء الاتفاق النووي

(CNN)-- قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لشبكة CNN، إن احتمالية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "تتضاءل يوما بعد يوم".

وأضاف مالي، لمراسلة CNN سارة سيدنر، في برنامج المذيعة كريستيان أمانبور، أنه "لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة وفي مرحلة ما، سيصبح واضحا للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحا".

ويعمل البيت الأبيض على إحياء الاتفاق الذي وضع قيودا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني وخفف العقوبات الاقتصادية القاسية على طهران، وكانت إدارة دونالد ترامب السابقة قد تخلت عن الاتفاق.

وقال مالي: "إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خيارا سيكون متاحا إلى الأبد".

وعندما سُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، قال إن "إيران لديها خيار الآن".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى، يوم الثلاثاء، بالمرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف روبرت مالي: "تستطيع إيران أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دوليا، ولديها فرصة اقتصادية ضيقة جدا مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيدا أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم".

كما حذر المبعوث الخاص من أن إيران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها "على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية"، للوصول إلى هذا الهدف.