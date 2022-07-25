دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساعي بلاده "مستمرة" تعمل تحسين علاقاتها مع مصر والسعودية والإمارات.

وأضاف أردوغان، في حديث لقناة "TRT" التركية الرسمية، إنه لا يوجد سبب لعدم وجود محادثات على مستوى رفيع عال مع مصر.

وقال أردوغان إن "المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وأكد أردوغان أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك"

توترت العلاقات بين مصر وتركيا على خلفية موقف أنقرة من التطورات السياسية في القاهرة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في 2013.

وأجرت الدولتان أول "محادثات استكشافية" عندما زار وفدًا تركيًا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال في القاهرة 5 و6 مايو/أيار 2021.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي أنه "تقرر مواصلة العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية، وسيعقد لقاء على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو/آيار المقبل".

في حين قال أردوغان إن "مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات مستمرة". وكان قادة الدول الثلاث قد تبادلوا الزيارات خلال الشهور الأخيرة، بعد سنوات من التوتر بسبب الخلاف تجاه قضايا مختلفة.