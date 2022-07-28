دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الأربعاء، عن اتصال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في وقت سابق الأربعاء، إن هذا "الاتصال الهاتفي الخامس بينهما خلال سنة"، ووصف كثافة الاتصالات بينهما بـ"الملفتة".

وأضاف عبدالخالق عبدالله، عبر حسابه على تويتر، عن الاتصال الهاتفي: "1- هذا الاتصال الهاتفي الخامس بينهما خلال سنة، 2- كثافة الاتصالات بينهما ملفتة، 3- الحديث حول ثنائية وإقليمية حساسة، 4- الوزير الايراني زار أبوظبي لتقديم واجب العزاء، 5- آخر زيارة لوزير خارجية الإمارات إلى طهران كانت في عام 2013".

كان وزير الخارجية الإماراتي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي: "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، وسبل دفعها إلى الأمام، وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا لـ"وام".

وتبادل الطرفان "وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك"، وأكد وزير خارجية الإمارات على حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار، حسبما نقلت "وام".

وكان الأكاديمي عبدالخالق عبدالله، قال في تغريدة سابقة، يوم الثلاثاء، إن "الإمارات أظهرت رغبة صادقة في الانفتاح على إيران وتخفيف التوتر وعودة سفيرها إلى طهران وزيادة التبادل التجاري وتتوقع أن ترد إيران بالالتزام بحسن الجوار، ووقف استفزازاتها البحرية، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية وعدم إرسال الأسلحة لجماعة الحوثي ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

يذكر أن المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، كان قد قال لشبكة CNN في 15 يوليو/تموز الجاري أن أبوظبي في طور إرسال سفير إلى طهران، مؤكدا أن الإمارات لن تشارك في أي حلف عسكري يستهدف إيران.