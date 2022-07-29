دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت السلطات السعودية والفرنسية، الجمعة، بيانين ختاميين لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس، تناول المناقشات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعدد البيانان، اللذان نشرتهما الرئاسة الفرنسية ووكالة الأنباء السعودية، النقاط التي جرى مناقشتها في المباحثات بين محمد بن سلمان وماكرون، ومنها العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا وسبل تعزيزها على كافة المستويات بالإضافة إلى سبل تعميق الشراكة الاستثمارية.

كما شملت المباحثات أهمية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم، في ظل الأزمات التي تفاقمت عالميًا إثر الحرب الروسية على أوكرانيا. ومن الملفات الإقليمية، تناولت المباحثات الملف النووي الإيراني والوضع في اليمن والقضية الفلسطينية.

وفي نقطة لم يذكرها البيان السعودي، قال الإليزيه في ختام بيانه: "كجزء من حوار الثقة بين فرنسا والسعودية، طرح رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".