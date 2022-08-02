تركيا تعلن عن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التربية التركية أن المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستبدأ مزاولة مهامها مجددًا قريبًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية، ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية". وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكر البيان أن وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش "القمة التمهيدية لتحول التعليم" التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف البيان: "نتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب".

وأشار البيان إلى أن المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض، والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجيًا اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي.