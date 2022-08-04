انهيار جديد في صوامع مرفأ بيروت.. واحتجاجات في الذكرى الثانية للانفجار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت انهيارات جديدة في اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت، الخميس، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

وأظهرت عدسات القنوات المحلية اللبنانية انهيار صومعتين في مرفأ بيروت. وكان مصدر عسكري قال لشبكة CNN، الأربعاء، إن صومعتين للقمح تقعان في مرفأ بيروت "من المحتمل أن تنهارا"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت المنطقة القريبة من الميناء حيث تفككت الصومعتان بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

والاثنين الماضي، انهارت صومعتان في الجزء الشمالي من المبنى. واشتعلت النيران في المبانٍ المتضررة بشدة قبل أسابيع من الانهيار.

وتزامن الانهيار مع خروج متظاهرين لبنانيين إلى مرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، مطالبين بالعدالة وبتحقيق مستقل بعد مرور أكثر من عامين على الانفجار دون محاسبة المسؤولين.