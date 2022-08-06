"ستجلب الارتياح للمنطقة".. أردوغان عن مباحثاته مع بوتين بشأن سوريا

(CNN)-- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات في سوريا بأنها "ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أعرب أردوغان في مستهل لقائه بوتين بمدينة سوتشي الروسية، عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي مجددا بعد 17 يوما من لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران، ووصف اجتماعه الثنائي مع بوتين بـ"المهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة".

وأضاف الرئيس التركي: "أنا واثق أن مباحثاتنا مع بوتين حول التطورات في سوريا ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة"، وأكد أن "تضامن البلدين في مكافحة الإرهاب يحمل أهمية كبيرة، وأن المباحثات التي ستجري ستدعم الخطوات التي سيتم الإقدام عليها بهذا الصدد".

وذكر أن المباحثات التي أجراها وفدا البلدين في تركيا "جرت بشكل مثمر"، مضيفا:" تناولا العديد من القضايا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، وأنا واثق أنها ستفتح صفحة مختلفة للغاية للعلاقات التركية ـ الروسية".

كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال، للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان إنهما اتفقا على أن تركيا ستبدأ دفع جزء من أموال استيراد الغاز الروسي بالروبل، وذكر نوفاك: "في عملية المفاوضات، اتفقا على بدء الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز بشكل جزئي".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الانتقال إلى العملات الوطنية، وفي المرحلة الأولى، سيتم دفع جزء من الإمدادات بالروبل الروسي، وهذه حقا مرحلة جديدة، وفرص جديدة، بما في ذلك لتطوير علاقاتنا النقدية والمالية".

وتابع أن بوتين وأردوغان توصلا إلى اتفاقات بشأن إنشاء الكتلة المصرفية المالية "لتمكين الشركات التجارية، والمواطنين الروس، من دفع الأموال خلال الرحلات السياحية"، كما اتفقا على التعاون ضد التنظيمات "الإرهابية" في سوريا، بحسب بيان مشترك نشره الكرملين.

وكذلك أكدا على "أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها"، وفقا للبيان.

وذكر الكرملين: "فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد بوتين وأردوغان على الأهمية الأساسية للعلاقات الصادقة والصريحة والوثيقة بين روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

واتفق الرئيس الروسي ونظيره التركي على عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى في تركيا.