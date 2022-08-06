السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد في غزة

شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت المملكة العربية السعودية بوقف التصعيد في غزة، معربة عن استنكارها لضربات الجيش الإسرائيلي على القطاع، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقال بيان الوزارة، السبت: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكد البيان "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

وأسفرت غارات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل تيسير الجعبري، القائد العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 40 عامًا إلى جانب 3 آخرين.

وفيما واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته، السبت، أعلنت سرايا القدس إطلاق صواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مدحت عباس، لشبكة CNN، إن 17 شخصًا قتلوا في غزة في التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وقال عباس إن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر خمسة أعوام تدعى آلاء قدوم وامرأتان تبلغان من العمر 23 و 79 عامًا.