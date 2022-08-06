السيسي يكشف موقف مصر من وضع تايوان بعد زيارة بيلوسي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده من سياسة "الصين واحدة"، بعد ردود فعل الصين الغاضبة من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، ناسي بيلوسي.

وقال السيسي، في كلمة له بالكلية الحربية، السبت: "في سياستنا الخارجية... لنا ثوابث في سياستنا لا تتغير، ودائما حريصون على أن تكون داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".

وأوضح: "نحن لنا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان، ومصر دائمًا مع أن تكون الصين دولة واحدة، لأن ذلك لصالح الاستقرار والأمن في العالم. والحقيقة نحن لسنا بحاجة لأزمات أكثر من ذلك تؤثر علينا كلنا".

يوم الخميس، أطلقت الصين صواريخ وحلقت مقاتلاتها فوق تايوان للمرة الأولى، ضمن ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءً من أراضيها. في حين وصفت الولايات المتحدة بكين بأنها "مبالغة" في ردها العسكري.

كانت بكين أعلنت تعليق التعاون مع واشنطن بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك المحادثات بين قادة الدفاع والتنسيق حول الهجرة والجريمة الدولية والمخدرات غير المشروعة ومحادثات تغير المناخ.