دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب بين الجيش الإسرائيلي والجهاد الإسلامي إلى 11، بعد أن لقي مواطن حتفه نتيجة غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على أرض زراعية شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن مواطنًا لقي حتفه نتيجة استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار أرضًا زراعية في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وفقا لوفا.

وارتفعت حصيلة الغارت الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت الجمعة، إلى 11 بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة، في حين أُصيب 80 آخرون، وفقًا للوكالة الفلسطينية.

بالمقابل، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مقرات للجهاد الإسلامي، ومنصات إطلاق صواريخ في القطاع، ويتهم عناصر الحركة بالاختباء بين المدنيين.

وقد أعلنت إسرائيل في وقت لاحق السبت أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 193 صاروخا على المدن الإسرائيلية.

وكانت العملية الإسرائيلية قد أسفرت عن اغتيال قائد سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، الجمعة.