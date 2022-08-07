شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

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القدس (CNN)-- قُتل 36 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد المستمر بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. ومن بين القتلى 11 طفلا.

وتصر إسرائيل على أن معظم القتلى في غاراتها الجوية كانوا من المسلحين. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها لن تنشر أسماء مقاتليها الذين قتلوا حتى انتهاء التصعيد الأخير.

كما توجد مزاعم متضاربة حول المسؤولية عن بعض الوفيات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الانفجار الذي وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل أربعة أطفال نجم عن غارة جوية إسرائيلية، لكن إسرائيل رفضت الادعاء وألقت باللوم على خطأ إطلاق الصواريخ.

نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر ما قال إنه صاروخ الجهاد الإسلامي يفقد قوته فجأة ويسقط على الأرض فوق منطقة مأهولة.